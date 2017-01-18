Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile kupa mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Her iki takımda gruptan çıkmayı garantiledi.
STAT: 19 Mayıs
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: A2 TV
FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Ozan, Caner, Salih, Karavaiev, Stoch, Aatif
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
İKİ TAKIMDA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Gençlerbirliği 4'te 4 yaparak 12 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise, Türkiye Kupası C Grubu'nda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan topladı.
Grupta bugün oynanan diğer maçta ise Amed Sportif ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Böylece Fenerbahçe, son 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe, 4 puanı bulunan Menemen Belediyespor'a karşı ikili averajda üstün olduğu için, son 2 maçında mağlup olsa dahi bir üst tura yükselecek.