Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile kupa mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Her iki takımda gruptan çıkmayı garantiledi.

STAT: 19 Mayıs HAKEM: Ümit Öztürk SAAT: 20.00 YAYIN: A2 TV FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Ozan, Caner, Salih, Karavaiev, Stoch, Aatif TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat İKİ TAKIMDA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Gençlerbirliği 4'te 4 yaparak 12 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise, Türkiye Kupası C Grubu'nda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan topladı. Grupta bugün oynanan diğer maçta ise Amed Sportif ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Böylece Fenerbahçe, son 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe, 4 puanı bulunan Menemen Belediyespor'a karşı ikili averajda üstün olduğu için, son 2 maçında mağlup olsa dahi bir üst tura yükselecek.

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