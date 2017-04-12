Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u ateşe attı

Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta Gaziantepspor, Gençlerbirliği'nin konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında golsüz eşitlikle tamamlanırken, Gençlerbirliği 69. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca başkent ekibi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor 22 puanla 17. sırada kalırken, Gençlerbirliği 36 puana ulaştı.