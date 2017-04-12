Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u ateşe attı

Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta Gaziantepspor, Gençlerbirliği'nin konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında golsüz eşitlikle tamamlanırken, Gençlerbirliği 69. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca başkent ekibi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor 22 puanla 17. sırada kalırken, Gençlerbirliği 36 puana ulaştı.

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