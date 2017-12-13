Gomis'in cezası belli oldu

Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Akhisar maçında Mustafa Yumlu’ya yaptığı fiziksel müdahale nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ardından dün akşam PFDK’ya sevk edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre 43. maddeden, “Kural dışı hareket” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Fransız futbolcu, tıpkı Babel’de olduğu gibi en az 2 maç ceza alacak. Tahkim Kurulu’na itirazla beraber bunun 1 maça düşürülmesine çalışılacak. İlk maçın cezasını dün akşamki Sivas Belediye sınavında çeken Gomis’in Yeni Malatya karşısında oynayıp oynamayacağı 14 Aralık Perşembe günü kesinlik kazanacak.

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