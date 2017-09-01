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Gomis'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş itirafı

01 Eylül 2017, Cuma 23:48
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibe gelmeden önce Türkiye'den başka teklifler de aldığını söyledi.

Sarı-kırmızılıların 12 yaş altı takımının oyuncularıyla bir araya gelen Gomis, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisine tekliflerde bulunduğunu belirtti.

Tercihinin Galatasaray'dan yana olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "Türkiye'ye gelmeden önce farklı kulüplerden teklifler aldım. Bunların arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da vardı. Benim yaptığım 'panter' sevincinin Galatasaray ile daha çok özdeşleşeceği söylendiği için yaptığım görüşmeler sonucunda buranın bana en uygun kulüp olduğunu düşündüm. Aslan ile panteri aslında birleştirip ne kadar güzel bir ikili ortaya çıktığını gördüm." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe"de oynamayacağım"

Gomis, Fransa'da Saint-Etienne'den ayrılıp bu takımın en önemli rakibi Olympique Lyon'a gitmesi üzerine sorulan bir soruya, "Saint-Etienne'den ayrıldım çünkü Saint-Etienne'in maddi sıkıntıları vardı. Bu maddi sıkıntıları gidermek için Lyon bana bir teklif yaptı ve ben teklifi kabul ettim. Hem Saint-Etienne bu imkandan yararlandı hem de ben Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Size şunu temin ederim ki Fenerbahçe'de oynamayacağım. Saint-Etienne ile Lyon arasında yaşadığım durum olmayacak." diye konuştu.

"Beni en çok etkileyen taraftarlar Türk taraftarlarıdır"

Galatasaraylı taraftarların kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Gomis, "Beni en çok etkileyen taraftarlar Türk taraftarlarıdır. Türk taraftarlar benim için en ateşli, en coşkulu taraftarlar. Oynadığım andan itibaren bunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk maçımda gol atmak beni çok gururlandırdı"

Galatasaray forması altında ilk golü attığında ne hissettiği ile ilgili bir soruyu cevaplayan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"İlk lig maçımda gol atmak beni çok gururlandırdı. O formayı giydikten sonra çok büyük bir heyecan, istek ve oynama hırsı yakaladım. Geçen sezon Marsilya'da oynadığım sezon en iyi sezonumdu ve 20 ye yakın gol attım. Bu sene Galatasaray'da bunun da ötesine geçmek ve daha iyi bir sezon geçirmek için çalışacağım."

AA

Etiketler: gomis, galatasaray
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