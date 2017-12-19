"Gönlünüzden Fatih Terim ismi geçiyor mu?"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, görevine son verile teknik direktör Tudor'un yerine kimin getirileceği ve ne zaman yeni teknik adamın belirleneceği konusundaki soruları yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almalarının ihtiyaçtan kaynaklandığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Dursun Özbek, seçim kararı almalarının yanı sıra görevine son verilen Igor Tudor'un yerine getirilecek teknik adamla ilgili olarak çalışmaların başladığını dile getirdi.

Önemli iki karar aldıklarını belirten Özbek, "Birincisi teknik direktörümüz Igor Tudor ile olan birlikteliğimizi sona erdirdik, ikincisi de görünen lüzum üzerine 20 Ocak 2018 tarihinde olağanüstü genel kurula gitmeye karar verdik. Bunun kulübümüze fayda getireceğine inanıyoruz." dedi.

İhtiyaç duyulduğu için erken seçime gittiklerini vurgulayan Özbek, "Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin daha güçlenmesi ve daha başarılı sonuçlar alması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu süreçte kulübümüz çok güçlü olmak zorunda. Çünkü Mayıs 2018, Galatasaray için çok kritik bir tarih. Artık kenetlenme zamanı. Bu süreçte şampiyonluk ve Galatasaray Sportif AŞ üzerindeki haklarımızı korumak üzere bir araya gelmemiz lazım." diye konuştu.

Seçimde yenileyeceği yönetim listesi için şu ana kadar kimseyle görüşmediğini anlatan Dursun Özbek, "Seçim kararını dün akşam aldık ve bundan sonra beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarla görüşeceğim. Galatasaray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa görüşeceğim. Herhangi bir ayrımım yok. Hizmete davet edilen kişiler lütfen artık kaçmasın. Bir sırat köprüsünden geçiyoruz ve güç birliğinin büyük faydası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, yeni seçilecek yönetimin süresinin, 3 yıl olacağına dikkati çekerek, "Tüzüğümüz de belli. Biz geçmiş dönemde de yaşadık. Sayın Ünal Aysal ikinci döneminde seçime giderken de 3 yıl olarak açıklanmıştı. Polemik yaratmak uğruna bazı şeyleri zedelememekte fayda var. Bugün bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Her kim yönetime gelecekse, projelerini uygulamak için önünde zamanının olması lazım." şeklinde konuştu.

"Kimse Galatasaray'ın kılına zarar veremez"

Dursun Özbek, kendilerini erken seçim kararı almaya götüren süreci değerlendirirken, "Başkanı ve yönetimini yıpratmak isteyenler, Galatasaray'a vurmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübünün böyle bir anlayışı hak etmediğini aktaran Özbek, şunları söyledi:

"Burası hepimizin. Niye Galatasaray'a vuruyorsunuz? Hiç kimse sadece başkan ve yönetimi yıpratmak amacıyla Galatasaray'a zarar veremez. Örnekleri çok. Böyle bir şeye asla müsaade etmem. Kimse Galatasaray'ın kılına zarar veremez. Bu seçim, onun sonucudur. Şampiyonluk yolunda yürürken, 2018 yılı mayıs ayı için Galatasaray Sportif AŞ'deki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışırken, aşağı çekme çabaları oluyor. Bunun artık durmasını istiyorum."

Teknik direktör konusu

Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un yerine kimin getirileceği ve ne zaman yeni teknik adamın belirleneceği konusunda net açıklamalarda bulunmaktan kaçındı.

Seçime gitmelerinin yönetim olarak çalışmalarını etkilemediğini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hiç endişe etmeyin. Eksikleri ve ihtiyacı biliyoruz. En iyi çalışmayı yapacağımızda kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Galatasaray için en iyisini yapmaya devam edeceklerini kaydeden Özbek, "Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını en üst seviyeye çıkaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Hizmette aksama olmaz. Şampiyonluk yürüyüşümüzün etkilenmesine müsaade etmeyiz. Daha güçlü ve azimli olarak kararları alacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in adının Galatasaray'la sık sık anılması konusunda Özbek, şunları söyledi:

"Fatih Terim, benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Bunda hiç tereddüt yok. Aşağı yukarı 1,5 aydan beri Fatih Terim etrafında devamlı bir tartışma yapılıyor. Bu durumun, sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sembolleşen bu ismini neden yıpratmaya çalışıyoruz. Galatasaray'a hizmet aşamasına gelindiğinde, yönetim kurulu en uygun seçimi yapmak zorundadır. Onun için Galatasaray'a hizmet etmiş kişilerin yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bırakalım yönetim kendi kararını alsın."

Özbek, "Gönlünüzden Fatih Terim ismi geçiyor mu?" sorusunu yanıtsız bırakırken, yeni teknik direktörün ne zaman belirleneceği konusunda ise, "Bu sürece dün başladık." demekle yetindi.