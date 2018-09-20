Gördüğü ilk 'kırmızı kart'ı ve gözyaşları gündem oldu

Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı ilk, toplamdaki 154. Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez kırmızı kartla oyundan atıldı. Gördüğü kartın ardından kendisini yere bırakan Ronaldo, sahayı göz yaşlarıyla terk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk maçına çıkan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. Cristiano Ronaldo'nun, Juventus formasıyla yaşadığı ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi kısa sürdü. Ronaldo sahayı göz yaşlarıyla terk etti Ronaldo, Valencia'nın Juventus'u konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında kendisini savunan Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine tepki gösterdi. Hakem Felix Brych'in pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmesinin ardından kendisini yere bırakan Ronaldo, sahayı göz yaşlarıyla terk etti. 154. maçında ilk kırmızı kartını gördü 120 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu Ronaldo, 154. maçında ilk kırmızı kartını gördü. AA

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