Görevi bırakmayı düşünüyor mu?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, işine devam ettiğini vurgulayarak, "Geleceğime ben karar veririm." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, görevi bırakma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İşime devam ediyorum." dedi.

Lucescu, milli takımın yarın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde, milli futbolcu Yunus Mallı ile Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Romanya basınında kendisiyle ilgili "Ukrayna maçından sonra oturup konuşacağız, durumu değerlendireceğiz." yönündeki çıkan haberin ve görevi bırakmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Lucescu, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Böyle bir deklarasyon yok. Atmasyon, yanlış bir haber. Böyle bir şey konuşmadım. Bu tarz fikirleri de böyle dışarıda herkese konuşmam. Böyle bir konuşma yok. Geleceğime ben karar veririm. Yararlı olamayacağımı görürsem zaten kimseye bu konuda bir şey yapmama gerek yok. İnanmasam bu şekilde devam etmezdim. Doğal olarak şu anda işime devam ediyorum ve bu işin iyi gideceğine inanıyorum. "

"Kendi kurduğum ekipten memnunum"

Milli takımın gelecek planları ve son üç maçta gol atamaması ile ilgili soru üzerine Lucescu, çalışmaya devam edeceklerini, şu anda başka bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Lucescu, takımlarından yeni çıkacak genç oyuncular olması durumunda onları da milli takıma davet edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu gruba yeni oyuncu katabilmek için Türkiye ve yurt dışındaki bütün maçları izliyoruz. Bu genç ekiple mart ayında çalışmaya başladık. Yedi aylık bir süreçte beraber oynamaya başladık. Uluslar liginde çok zor bir gruptaydık. Çünkü Rusya ve İsveç, Dünya Kupası'nda oynadı. Her ikisi de üç yıldır aynı antrenör ve aynı oyuncularla şampiyonaya hazırlanıyordu. Baktığınız zaman diğer gruplarda Dünya Kupası'na giden ekiplerden yoktu. Bizim iki rakibimiz de Dünya Kupası'nda üst turlara kadar gitti. Bu iki takım da Hırvatistan'a ve İngiltere'ye penaltı atışıyla elendi. İkisi de tecrübeli ekiplerdi. Bizden daha tecrübeliydiler. Oynadığımız dört maçta da oyunun tamamını neredeyse domine ettik. Biz, sadece konsantrasyon nedeniyle bu tür goller yedik. Goller de attık."

Genç ve birbirini seven bir takım oluşturduklarını anlatan Rumen teknik adam, şöyle devam etti:

"Milli takıma gelen gençlerin hepsi sevdiği için geliyor. Burası bir prestij meselesi. Milli takımı sevmeseler gelmezler. Kulüp gibi değil. Bir mecburiyetleri yok. Burada başarılı olmak için, prestij meselesi için varlar. İyi bir grup kurduğumuza inanıyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı'nda daha önce oynamış olan Tolga Ciğerci, şu anda takımında oynamıyor. Ozan Tufan, Volkan Şen, Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi iyi oyuncular var ama kendi takımlarında oynamıyorlar. Çözüm bulmak zorundaydım. Sonuçta bir gençleştirme operasyonuna gittik ama bu diğer arkadaşlarımıza kapımızı kapattığımız anlamına gelmiyor. Kendi kurduğum ekipten memnunum. Son oynadığımız dört maçın dördünde de harika şeyler yarattık. Oyun açısından iyi oynadık. Konsantrasyon eksikliği ya da konsantrasyonu 90 dakikaya yayamamaktan kaynaklanan mağlubiyetler aldık. Şans güçten yana ama bu güç bize gelecek ve biz de o şanslılar grubuna gireceğiz."

"Yetenekleri bulup milli takıma davet edeceğiz"

Mukavele uzatma talebi olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Lucescu, Ukrayna Milli Takımı'nı oluşturan ilk 11'deki 8 oyuncunun, Shakhtar Donetsk'te 17-18 yaşından itibaren birlikte oynayan futbolcular olduğunu belirtti.

Rumen çalıştırıcı, Türkiye'de de aynı şekilde yapmak gerektiğini vurgulayarak, "Takım kurmak, bu işi bir yere getirmek zaman isteyen bir şey. Kolay değil. Ne yapacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Yetenekleri bulup tekrardan milli takıma davet edip, onların milletlerarası maçlarda seviyelerini görmek lazım. Yerel şampiyonalardaki seviye ile milletlerarası maçlardaki seviye aynı değil. Bunu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Şimdilik yurt dışında oynayan oyuncular ve Türkiye liglerinden aldıkları birkaç oyuncuyla devam etmek durumunda olduğunu anlatan Lucescu, bu oyuncuları da devamlı olarak çalıştırmak için çok fazla vaktinin olmadığını söyledi.

Lucescu, kazanmaya alışmış, sürekli oynayıp mücadele eden oyuncuları işlemeye çalışmaları gerektiğini dile getirerek, Romanya Milli Takımı'nın 21 Yaş Altı takımından çok oyuncu alarak şampiyonalarda başarı kazandığını, bu oyuncuların da liglerinde sürekli oynadığını kaydetti.

Yunus Mallı: Çok üzgünüz

Milli futbolcu Yunus Mallı da UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımın küme düşmesi ve sonrasında yapılan eleştirilerle ile ilgili soru üzerine sonuç alamayınca eleştirilerin normal olduğunu söyledi.

"Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz." ifadesini kullanan Mallı, İsveç maçını kaybetmelerinin ülke adına kötü olduğunu belirtti.

Mallı, Uluslar liginde istedikleri hedeflere ulaşamadıklarını vurgulayarak, "Hepimiz, kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Tabii ki iyi sonuçlara da ihtiyacımız var. Sonuç olmayınca eleştirinin gelmesi gayet normal." diye konuştu.