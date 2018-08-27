"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Görme engelli sporcu Avrupa şampiyonu oldu

27 Ağustos 2018, Pazartesi 14:20
Yıldırım Belediyespor'un görme engelli atleti Mehmet Tunç, Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede elde ettiği 24.62 saniyelik derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin şehrinde düzenlenen, 30 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'ndan iki madalya Yıldırım Belediyespor'a geldi. Atletizm Milli Takımı kadrosunda yer alan Yıldırım Belediyesporlu görme engelli atlet Mehmet Tunç, T 11 kategorisinde erkekler 400 metre yarışında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 200 metrede elde ettiği 24.62 saniyelik derecesiyle ise Avrupa Şampiyonluğu'nu Yıldırım'a kazandırdı.

Öncelikli hizmet grupları arasında yer alan engellileri hayatın her alanında olduğu gibi sporda da desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, "İlçemizde projeler ürettiğimiz dezavantajlı kesimlerimizden biri de engelli kardeşlerimiz. Onları hayata bağlayacak; hedeflerini, ideallerini gerçekleştirerek başarılarını ortaya koyacak projeler hazırlıyoruz. Desteklerimizin karşılığı şampiyonluklarla, rekorlarla almak bizleri mutlu ediyor. Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan kardeşimiz Mehmet Tunç'u tebrik ediyorum" dedi.

DHA

Etiketler: Avrupa, atletizm, madalya, Mehmet Tunç
Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD çok öfkelenecektir'

    'Büyük bir felaket olasılığı var'

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    '1 ay belediye başkanlığı görevime ara veriyorum'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.