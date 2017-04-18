Gözler derbiye çevrildi: 3.'lük yarışına girebilmek için mücadele edecekler

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Lig'in 27. haftası iki takımın ligdeki geleceklerini büyük ölçüde belirleyecek.

Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisindeki Galatasaray kaybederse 2.'lik şansı yok denilecek kadar azalacak, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kalacağı için 3.'lük fırsatını da zora sokacak.

Başakşehir'in 6 ve 7 puan gerisinde bulunan iki takım berabere kalıp, Başakşehir'in haftayı 3 puanla kapatması halinde ise kalan haftalarda sadece 3.'lük yarışına girebilecekler.

Fenerbahçe derbiyi kaybederse hem 3. sırayı ezeli rakibine kaptıracak hem de kalan haftalar için avantaj yitirecek.

TARAFTARLAR NE DİYOR?

Şampiyonluk yarışı olmasa da ezeli rekabetten dolayı taraftarlar arasında bu maç önemseniyor. İki ekip iddiasız kalsa da sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renklere gönül verenler derbi galibiyeti ile moral bulmak istiyor.

Galatasaraylı taraftarlar; "Tudor bu maçı almalı, yoksa seneye takımın başında kalamaz.-Fenerbahçe'yi yenmeliyiz ve ligi onların üstünde bitirmeliyiz.-O gün stadı dolduracağız , kesin kazanırız" şeklinde konuşurlarken, Fenerbahçeli taraftarlar ise : "Biz onları orada yendik yine yeneriz. -Hem derbiyi hem de kupayı kazanmak istiyoruz. -Aziz Başkan seneye iyi transferler yapsın" gibi cevaplar verdiler.