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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gözler golcülerin üzerinde olacak

14 Mart 2018, Çarşamba 17:58
Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler golcülerin üzerinde olacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kritik derbide Galatasaray'ın en güvendiği isim, gol krallığında zirvede bulunan Fransız santrforu Bafetimbi Gomis olacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon en formda ismi Brezilyalı hücumcu orta saha Giuliano Victor de Paula da gollerine derbide devam etmeye çalışacak.

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Gomis'ten 25 gol

Geride kalan 25 haftada 61 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray'da Gomis'in başarılı performansı dikkati çekiyor.

Ligde 24 maçta forma giyen Gomis, 25 kez rakip fileleri havalandırarak etlili bir performans ortaya koydu. Fransız futbolcu, son 3 maçta gol atma sevinci yaşarken, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 8 kez sarsarak formda bir görüntü sergiledi.

Sakatlığı nedeniyle derbide oynaması beklenmeyen Galatasaray'ın diğer santrforu Eren Derdiyok ise bu sezon takımına 16 lig maçında 3 gol katkısı verdi.

Gomis'ten sonra sarı-kırmızılıların en skorer isimleri orta sahadan çıktı. Kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile ön libero Tolga Ciğerci, 6'şar golle takımlarına önemli bir katkıda bulundu.

Fenerbahçe'nin en golcüsü Giuliano

Fenerbahçe, bu sezon santrforlarından inişli çıkışlı bir performans alırken, takımın en golcü ismi Giuliano oldu.

Sarı-lacivertlilerin "10" numarası, 22 lig maçında 12 gol attı. Son 2 lig müsabakasında fileleri sarsan Giuliano, formunu derbide de sürdürerek takımının 3 puan alması için mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin kadrosundaki 3 santrfor, bu sezon toplam 10 golde kaldı. Ligde ikinci yarının Fenerbahçe adına en golcü ismi Jose Fernandao'nun 5 golü bulunuyor. İspanyol santrfor Roberto Soldado ise Süper Lig'de 12. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı yaptığı "hat-trick" dışında gol atma başarısı gösteremedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle derbide oynamayacak Hollandalı santrfor Vincent Jannsen ise sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın da 5 golü var.

Golcü stoperlere dikkat

Derbide karşı karşıya gelecek iki takımın stoperlerinin bu sezon attığı goller dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin stoperleri 5, Galatasaray'ın stoperlerinin ise 6 golü var. Sarı-lacivertlilerde derbide oynaması beklenen Roman Neustaedter'in 3, Martin Skrtel'in ise bu sezon 2 golü var.

Galatasaray'ın "gizli golcüsü" Brezilyalı savunmacı Maicon Roque ise tam 5 gole imza attı. Sarı-kırmızılıların milli stoperi Serdar Aziz de bu sezon 1 golle takımına katkıda bulundu.

AA

Etiketler: süper lig
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