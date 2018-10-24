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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gözler Yusuf Yazıcı'yı arıyor

24 Ekim 2018, Çarşamba 14:15
2015-2016 sezonunda yükseldiği A takımda geçen sezon 33 lig maçında 10 gol kaydederek adeta altın çağını yaşayan Yusuf Yazıcı, bu sezon golle tanışamazken performansıyla da bekleneni veremedi.

Trabzonspor'da A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla kısa sürede A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezon ilk 9 haftalık dönemde beklentilerin altında kaldı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve ligde 3 sezon da 16 kez rakip fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı, bu sezon ise beklenen performansı henüz göstermedi.

Yusuf Yazıcı, 2015-2016 sezonunda 6 maçta 334 dakika sahada kalarak sezonu 2 golle tamamladı. 2016-2017 sezonunda formaya ısınmaya başlayan genç oyuncu, 18 lig maçında 1458 dakika görev yaparken 4 gol attı.

2017-2018 sezonunda 'altın çağını' yaşayarak Avrupa kulüplerinden teklifler alan Yusuf Yazıcı, 33 lig maçında forma giyerek rakip fileleri 10 kez havalandırırken bu sezon ilk 9 haftanın 8'inde 492 sahada mücadele etti ancak golle tanışamadı.

Yazıcı'nın golleri

Bordo-mavili futbolcu, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.

2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada ise 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, dış sahada 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Yusuf Yazıcı, geçen sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Bursaspor'u 1-0 ve 3-1, Kayserispor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendiği, Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldığı maçlarda birer, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon 23 kez fileleri sarsan Burak Yılmaz'ın ardından ligde Trabzonspor'un en golcü ikinci ismi olan Yusuf Yazıcı'nın 3 sezonda gol attığı 13 maçta Trabzonspor, 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puanı hanesine yazdırmıştı.

3 maçta 19 dakika yer aldı

Yusuf Yazıcı, bu sezon ise son haftalarda forma fırsatı bulamadı.

İlk 6 maçta sahaya 11'de çıkan Yusuf Yazıcı, Göztepe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düştü. Yazıcı, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemezken son oynanan Akhisar Belediyespor maçında 18 dakika, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında da 1 dakika kala oyuna girdi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın gözünden düşen genç oyuncu, böylece son 3 maçta 19 dakika görev yaparak fazla forma fırsatı da bulamadı.

AA

Etiketler: yusuf yazıcı, trabzonspor
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