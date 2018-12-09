Göztepe, Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, istifa eden teknik direktör Bayram Bektaş'ın talebi yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bayram Bektaş'ın Demir Grup Sivasspor maçın ardından istifa kararını başkan Mehmet Sepil'e ilettiği, bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın istifa kararının kabul edildiği bildirildi.

Adnan Süvari Tesislerinde gerçekleşen veda toplantısında bir konuşma yapan Mehmet Sepil, şunları kaydetti:

"Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Bayram Bektaş ise Sepil'e kendisine görev verdiği için çok teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Takım kaptanı Beto ise Bayram Bektaş ve ekibine her şey için teşekkür ederek, "20 yıllık futbol kariyerim boyunca gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz, sizinle çalışma sansı bulduğum için çok mutluyum. Kariyerinizde çok iyi işler yapacağınızdan eminim, bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde ligde 15 maça çıkan Göztepe, 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 19 gol gördü.