Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçında, Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye gönderen Alper Potuk, topu filelerle buluşturdu: 0-1 8. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı hemen dışında buluşan Castro'nun sert vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1 38. dakikada sağ kanattan Isla'nın yaptığı ortada Van Persie'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 51. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, direğe çarpan topa kaleci Beto sahip oldu. 57. dakikada Göztepe öne geçti. Josef de Souza'dan seken topla ceza alanı içinde topla buluşan Scarione'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2 90+3. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, top yandan auta gitti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi AA

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