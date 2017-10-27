Göztepe, Kasımpaşa engeline takıldı

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Kasımpaşa cephesi

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

Geride kalan 5 haftada 1 puan alabildikleri için kazanmanın öneminin arttığına vurgu yapan Özdeş, "Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Çok çoşkulu ve istekli oynadık. Hem hücumda iyi oynadık hem de iyi savunma yaptık. Bu oyun standardını devam ettirmek bizim için önemli. Önümüzdeki hafta da kazanarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takım olarak oyun gücünü ortaya koyamadıklarını kaydetti.

Çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten Tuna, "Maçın değerlendirmesi, maçın değeriyle alakalıdır. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Maçların birçok değeri vardır ama önemli olan o sahada kendi oyun karakterinizi gösterdikten sonra bunları açıklamaktır. Bugün kendi değerimizi ortaya koyamadığımız için üzgünüm." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın oyun geçişlerinde kötü reaksiyon verdiklerini aktaran Tamer Tuna, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakibimize çok fazla şut imkanı verdik. Maçın içinde kendi kimliğimizden uzak bir haldeydik. İstedikleriniz her zaman olmuyor. Bugün istediklerimizin hiç olmadığı bir gündü. Ben çok gol atma taraftarıyım. Hücum futbolunu seven bir teknik adamım ama savunma yapmadan olmaz. Daha fazla attığımız için bu durumdayız ama savunmayla hücum bir bütün. Yediğimiz gollerin tamamı takım zafiyetinden kaynaklanan gollerdi."

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahasına atılan ara pasında savunmadan seken top, sağ tarafta Scarione'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

10. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'in soldan ceza sahasına derinlemesine ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı yay içerisinde müsait durumda bulunan Mensah'a bıraktı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topla ceza sahasına hareketlenen Mensah'ın vuruşunda Leo'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

41. dakikada Eduok'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

43. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinden dışarı gitti.

İlk yarı Kasımpa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Hücum yönünün sol tarafından Scarione'nin kullandığı kornerde altıpas içine hareketlenen Castro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

48. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasına kale sahasında Eduok'un kafa vuruşunda kaleci Beto, topu iki hamlede kontrol etti.

52. dakikada Trezeguet'nin ceza yayı çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen Trezeguet'nin ortasında altıpas gerisindeki Murillo'nun kafa vuşunda top ağlarla buluştu: 2-1

75. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eduok'un ortasında Trezeguet'nin altıpas içinde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

79. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Mensah'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Popov'un gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 3-1

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.