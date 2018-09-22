Göztepe, Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi.

8. dakikada sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Castro'nun pasında, arka direkte boş durumdaki Yasin Öztekin, topu filelere gönderdi: 0-1. 28. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Halik Akbunar'ın sağdan ortasında, savunmanın arkasında Yasin Öztekin'in gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği topu Onur Recep Kıvrak kontrol edemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. 42. dakikada Amiri'nin pasında, ceza alanı sağ tarafında Burak Yılmaz'ın içeriye çıkarmak istediği topa savunmada Titi elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada Trabzonspor, penaltı atışından yararlanamadı. Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Beto, yerden sol tarafına gelen topu yatarak önledi. İkinci yarı Trabzonspor-Göztepe maçının 50. dakikasında Onazi'nin şutunda savunmadan seken top bir anda kaleci Beto ile karşı karşıya bulunan Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda Beto, topu kontrol etti. 66. dakikada Rodallega'nın pasında, savunmanın arkasındaki Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı topu Burak Yılmaz, altı pas çizgisi üzerinden dokunarak filelere gönderdi. Yardımcı hakemin Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu nedeniyle ofsayt bayrağı kaldırmasının ardından Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol kararı verdi: 1-2. 84. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Nwakaeme'nin şutunda, çizgi önünde Wallaca Reis'in müdahale ettiği topa kaleci Beto sahip oldu. 90+3. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'ın yükselerek kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi. 90+4. dakikada Trabzonspor'un golü VAR uygulamasıyla iptal edildi. Nwakaeme'nin soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın indirdiği topu Rodallega, yerden bir vuruşla filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Konuk takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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