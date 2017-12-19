Göztepe, üst üste 4. galibiyetini aldı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı

Karşılaşmanın 11. dakikasında yaklaşık 30 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kosanovic'in şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

16. dakikada sağ kanattan Vedat Bora'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı içinde oluşan karambolde Selim Ay'ın vurduğu meşin yuvarlak dışarı çıktı.

37. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Leo'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere uzaklaştırdı.

41. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan Kosanovic'le kullandığı köşe vuruşu sırasında Jahovic'in Selim Ay'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda, hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi.

43. dakikada penaltı atışı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Castro'nun ceza alanı dışında attığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra Skubic'in yerinde müdahalesiyle topu kaybetti. Meşin yuvarlağa sahip olan Castro'nun vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

69. dakikada sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içinde Jahovic'in kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

80. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Fofana'nın ceza alanı dışından şutunda top yandan dışarı çıktı.

Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe, galibiyet serisini sürdürdü

Bu sezon ikinci kez üst üste 4. galibiyetini alan Göztepe, haftayı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamladı.

6. penaltı da gol oldu

Bu sezon 6. kez lehine penaltı kararı verilen Göztepe, bunların hepsini gole çevirdi. Bu penaltı vuruşlarının 5'ini Adis Jahovic, 1'ini ise Nabil Ghilas filelere gönderdi.

Ligdeki son golünü 14. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında atan Jahovic, Atiker Konyaspor maçındaki golüyle ligdeki 13. golüne imza attı.

"Bir Atkı Bir Oyuncak"

Göztepeli futbolcular sahaya "Haydi şanlı Göztepe taraftarı, Minik çocuklara oyuncaklar bizden, atkılar sizden" yazılı pankartla çıktı. Her iki takım futbolcuları, seremonide down sendromlularla yer aldı.

Göztepe ile Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası kapsamında Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler köy okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere stat dışındaki stantlarda toplandı.

Müsabakayı 8 bin 621 seyirci takip etti.