Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştük

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştü.

Son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan Türkiye, 4 maç sonunda topladığı 3 puanla B Ligi 2. Grubu son sırada tamamladı. Bu sonucun ardından, İsveç ile Rusya arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak son karşılaşma öncesinde Türkiye'nin C Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Grupta ilk maçında ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilirken, konuk olduğu İsveç'i 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini ise 2-0 kaybetmişti. Rusya, 7 puanla grupta liderliğini sürdürürken, İsveç ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. B Ligi'ndeki gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise C Ligi'ne düşecek. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.