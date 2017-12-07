Leipzig'e konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 galip tamamlayarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş, 6. ve son hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımını 2-1 yendi. Lider olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nu 14 puanla tamamladı. 2. dakikada ceza alanına giren Talisca'nın pasında topla buluşan Negredo'nun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 9. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza alanında Lens, Orban'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 10'uncu dakikada penaltıyı kullanan Negredo, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-1 15. dakikada Beşiktaş savunmasının ceza alanından uzaklaştırmak istediği topu Demme kafayla bir kez daha ceza alanına gönderdi. Topla buluşan Orban'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 37. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hareketlenen ve rakiplerini geçerek ceza alanına giren Lens'in sağ çaprazdan orta-şut karışımı vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 42. dakikada Leipzig'in sol taraftan geliştirdiği atakta, topla ceza alanına giren Werner, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Tolga Zengin topu kontrol etti. 47. dakikada Leipzig'in atağında, topla ceza alanına giren Werner'in vuruşunda, kaleci Tolga Zengin gole izin vermedi. 52. dakikada ceza alanında topla buluşan Werner'in vuruşunda, kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı çeldi. Penaltı noktası civarına açılan topa uygun durumdaki Keita vurdu. Tolga Zengin topu kontrol etti. 57. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Kampl, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Tolga Zengin topa müdahale ederek gole izin vermedi. 85. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Orkan Çınar, rakiplerini geçerek topu Lens'e verdi. Lens'in vuruşunda, kaleci Gulacsi topu uzaklaştırdı. 87. dakikada Leipzig skorda dengeyi sağladı. Beşiktaş'ın orta sahada kaptırdığı topu alan Keita, ceza alanına kadar ilerledi. Ceza alanı çizgisi üzerinden şutunu çeken Keita, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1 90. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Siyah-beyazlıların sol taraftan geliştirdiği atakta, Orkan Çınar'ın ortasında penaltı noktasının gerisinde uygun durumda bulunan Talisca'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2 Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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