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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Güneş, Beşiktaş'ın kabus gecesini böyle değerlendirdi

26 Ekim 2018, Cuma 01:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, maçta taraftarlarla tartışan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan büyük tepki... Beşiktaş'ın sahasındaki en ağır yenilgisi oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçta yedikleri ilk golün ardından oyundan düştüklerini söyledi.

 

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taç itirazı yapılan pozisyonda rakibin hızlı atağa çıktığına dikkati çekerek, "Yediğimiz ilk gol sonrası oyun kontrolü, disiplini tamamen dağıldı." dedi.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını vurgulayan Güneş, "İkinci yarı daha istekli oynadık. Zaman zaman pozisyonlarımız oldu. Daha çok gol bulabilirdik. Rakibin her hızlı çıkışında pozisyonlar verdik. Bizim için kötü oyun ve sonuç vardı, üzgünüz." diye konuştu.

Oyuncuların ve yönetim kurulu üyelerinin de üzgün olduğunu vurgulayan Güneş, "Yapacağımız şey teslim olmak değil, savaşarak yeniden ayağa kalkmak." ifadelerini kullandı.

Taraftarların tepkisi

Yönetime ve oyunculara tepki gösteren taraftarların, Gökhan Gönül ve Gary Medel ile kendisine yönelik destekleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım başarıyı başkanıyla, yönetimiyle, teknik heyet ve oyuncusuyla yakaladı. Taraftarların güç birliğiyle sinerji oldu. Zaman zaman zor günlerde seyirci destek olmuştur. Zaman zaman yönetim sahip çıkmıştır. Zaman zaman oyuncular kulüplere sahip çıkmıştır. Beşiktaş son yıllarda sıkıntılı süreçlerden geçti. Büyük başarılar geldikten sonra zaman zaman sıkıntılı anlar olabilir."

Eleştirilerin olabileceğini vurgulayan Güneş, "Ayrım yapmak doğru değil. Başarısızlık varsa teknik heyette önce ben varım, sonra oyuncular... Onlar vitrinde olduğu için tepkilerden olumsuz etkilenir." yorumunu yaptı.

Taraftarların takıma çok destek verdiği anlar olduğuna dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti:

"Taraftarlar bu maçta da umutlandı. Attığımız golden sonra maalesef yediğimiz gol yıkıma neden oldu. Sağduyunun kaybolduğu, söylenenlerin kontrol dışına çıktığı anlar oldu. Sağlıklı bir durum değil. Oyuncular da yönetim de başkan da taraftar da bu takımın parçası. Birbirinden ayırmak olmaz. Ayağa kalkacağız. Taraftara, yönetime, başkana ve bize de ihtiyaç var. Birlikte yapacağız. Olumsuz durumda tam tersini yaparsak daha kötü günler geçiririz. Hem ligde hem Avrupa'da oyun olarak dolayısıyla sonuç olarak iyi olmak istiyoruz."

Quaresma'nın açıklamaları

Şenol Güneş, maçta taraftarlarla tartışan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir oyuncunun niyetinden şüphe etmeyiz, öyle durum da yok. Biz de hata yapabiliyoruz. Duygusal kırılma sebebiyle seyirciye yanıt vermek de doğru değil. Seyircinin de oyuncular üzerinde olumsuzluk yaratması doğru değil. Başkana, yönetime, hocaya ve oyuncuya sahip çıkan taraftar, buna devam edecek. Quaresma için de geçerli, Oğuzhan için de geçerli. Sahadaki oyunu coşkuya dönüştürmek gerekirken, ayrıma dönüştürürsek kaybederiz. Mesajları aldığımızı düşünüyoruz. Herkes mesajı almıştır. Şu an 'Nasıl başarılı oluruz?' düşüncesi içinde tekrar ayağa kalkacağız. Quaresma, Lens, Oğuzhan hepsi bizim oyuncularımız. Bunları yok ederek, küstürerek, ayrımcılık yaparak hiçbir şey kazanamayız."

Duygusal tepkileri normal karşılamak gerektiğini anlatan Güneş, "Tek çözümü, başımızı öne eğip sıfırdan başlayarak yeniden hedef belirlemek. Olumsuz gittiğimiz için sıkıntı var. Oyuncuların performansının yükselmesi lazım. Mazeret bulmadan yeniden ayağa kalkmanın yolunu bulacağız. Nasıl başarı birlikte oluyorsa, başarısızlık da birlikte oluyor." açıklamasında bulundu.

Yönetimin, Türkiye'nin şartları içinde en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden Güneş, şunları söyledi:

"Elimizdeki oyuncu grubuyla yarışacağız. Onları da suçlu göstermek Beşiktaş'ın yararına değildir. Onların moralini bozarak, gruplara ayırarak ekip havasını kaybederiz. Elimizde iyi kadro var. Kaybettiğimiz maçların verdiği moralsizlik var. Tek yolu da daha hırslı olarak oynamak."

"İnanmasam bunları söylemem." ifadesini kullanan Güneş, "Bu taraftarların niye tepkisi var; inandığı ve güvendiği için. Bu olmadığı için tepkisi var. Benim de başkanın da oyuncunun da taraftarın da morali bozuk. Kendi içimizde çözeceğimizi düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada, Genk Teknik Direktörü Philippe Clement, iyi oynadıklarını ancak 4-2'lik skorla kazanmayı beklemediklerini ifade etti.

AA

Etiketler: beşiktaş, şenol güneş
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