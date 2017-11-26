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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Güneş’in oyun plânı rakiplerce çözüldü

26 Kasım 2017, Pazar 19:30
Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile 1-1 berabere kalarak 5’inci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Süper Lig’de ise puan kaybetmeye devam ediyor.

Süper Lig’de geçen hafta Vodafone Park’ta Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş Cumartesi günü de Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak iki hafta üst üste hem de gol atamadan 4 puan kaybetti ve 13 haftadaki puan kaybı 16’ya ulaştı. Şampiyon olduğu son iki sezona göre oldukça düşük bir performans sergileyen Beşiktaş, 22 puan aldığı bu sezonun aksine, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunun 13’üncü haftalarını 29 puan ile geçmişti. Gol açısından da son iki sezonun bir hayli gerisinde kalan Siyah Beyazlılar 2015-2016 sezonunun 13’üncü haftasında 30 gole ulaşırken geçen sezonunun 13’üncü haftasında da 24 gol atmıştı. Bu sezon ise son iki maçı 0-0 beraberlikle tamamlayan Şenol Güneş’in öğrencileri 13’üncü hafta itibari ile sadece 19 golde kalarak puan ve gol açısından geçen sezonları arattı.

RAKİPLER BEŞİKTAŞ’I ÇÖZDÜ MÜ?

Beşiktaş’ın ligde kapanan takımlara karşı pozisyon bulmakta zorlanması ve kontrataktan çok fazla pozisyon vermesi son iki sezondaki oyununun tamamen çözüldüğü ve buna göre önlem alındığı şeklinde yorumlanıyor. Ancak Anadolu takımlarının yıllardır sadece Beşiktaş’a değil Fenerbahçe ve Galatasaray’a da kapanarak oynaması bu durumu puan kayıplarına bahane yapmaktan çıkartan bir durum haline geliyor. Çünkü Beşiktaş, şampiyon olunan son iki sezonda saha içi organizasyonuna futbolcuların bireysel katkılarını da ekleyerek kapanan takımları aşmayı başarıyordu. Bu sezon ise; hem bireysel oyuncuların Şampiyonlar Ligi’nin aksine Süper Lig’de tam verimli oynamaması, hem de saha içi organizasyonunun yine ligde yetersiz kalması gol sıkıntılarının en büyük sebebi olarak görülüyor.

Etiketler: beşiktaş
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