"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Güneş: Lyon yerine Manchester United'ı tercih ederdim

03 Nisan 2017, Pazartesi 15:21
UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Lyon'un harika bir takım olduğunu söyleyen Şenol Güneş, rakiplerinin turun favorisi olduğunu söyledi.

Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Fransız temsilcisi Olympique Lyon'un turun favorisi olduğunu söyledi.

Güneş, UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, 13 ve 20 Nisan'da karşılaşacakları Olympique Lyon'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, "Turun favorisi Olympique Lyon. UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biriyle karşılaşacağız. Rakibimizin favori olmasını avantaja çevirmeye çalışacağız. Hücum futbolu oynayan bir takımız. Karşılaşmada oyuncularımın üzerinde baskı olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Olympique Lyon karşısında iyi futbol sergilemek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Rakip olarak Manchester United ve Lyon arasında tercih yapma imkanım olsaydı, Manchester United'ı seçerdim. Lyon, hızlı ve harika futbol oynayan bir takım. Onları geçersek inancımız artacak. Mücadeleye zihinsel olarak hazırlanmalıyız. Lyon'u elemenin yolu bundan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin her zaman UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu da aktaran Şenol Güneş, "Şu anda Avrupa Ligi çeyrek finalindeyiz. Bizim için iyi ama bu, pişmanlıklarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Bulunduğumuz yerden mutluyuz ancak her zaman takımımın daha iyi futbol oynadığını görmek isterim." yorumunu yaptı.

"Her maçı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz" 

Güneş, futbolcuların potansiyellerini sahaya yansıtması için teknik direktörlere büyük iş düştüğünü belirtti.

Teknik direktörlüğü, öğretmenliğe benzeten 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Teknik adamlar olarak futbolculara kendilerini geliştirmesi için yardım etmeye çalışıyoruz. Takımımızda birçok yetenekli futbolcu var. Başarı da bunları işlemekten geçiyor. Her futbolcu, takımın bir parçası olarak yeteneklerini sahaya yansıttığında, iyi futbol ortaya çıkar. İyi futbol oynamak da uzun vadede başarı getirir. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Her maçı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bugünkü başarısının mevcut ve eski yönetimin çalışmalarının ürünü olduğunu da sözlerine ekledi.

Okunma Sayısı: 414
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.