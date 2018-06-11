Güreşte rekor madalya

İstanbul’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 17 madalya kazanan Türkiye, madalya rekoru kırdı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde bir hafta süren şampiyonada 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı güreşçiler, tarihi bir başarı elde etti. Serbest veGrekoromen Milli Takımları Avrupa ikincisi oldu. Türkiye, kadınlarda ise üçüncü sırayı aldı. Türkiye, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde büyükler kategorisinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda 13 madalya kazanmıştı. Milli güreşçiler böylece Avrupa Şampiyonası’nda büyüklerin ardından gençlerde de madalya rekoru kırdı.

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