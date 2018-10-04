Hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya 6 Ekim Cumartesi: 13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus 16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler 19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır 7 Ekim Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım 18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık 19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler 20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk AA

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