Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltirken, Bursaspor 3 puanda kaldı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele tempolu başladı. İki ekip de rakibinin orta sahasını hızlı bir şekilde geçme imkanı bulurken, ilk gol siyah-beyazlı ekipten geldi. Maçın 18'inci dakikasında Ricardo Quaresma'nin kullandığı köşe vuruşunda Atiba Hutchinson topu aşırttı, Dusko Tosic golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bursaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. Mücadelenin 23. dakikasında savunma arkasına koşu yapan Bogdan Stancu, meşin yuvarlağı Delarge'nin önüne bıraktı, Delarge boş kaleye topu gönderdi ve durumu 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1'lik sonuçla tamamlandı Maçtaki eşitliği bozan gol 64. dakikada Atiba'dan geldi. Kullanılan duran top sonrası yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Maçın kalan bölümünde iki ekip de fırsatları gole çeviremezken, mücadele 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı. DHA

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