Hagi, Suudi Arabistan’ı reddetti

Eski teknik direktörleri Bert van Marwijk ile anlaşamayınca Dünya Kupası için teknik direktör arayışlarına giren Suudi Arabistan Milli Takımı'na Gheorge Hagi'den de bir ret geldi.

Romanya'da kendi kurduğu Viitorul Constanta'nın teknik direktörlüğünü yapan ve takımını geçen yıl Romanya şampiyonu yapan Hagi'nin Suudi Arabistan Milli Takımı için gelen teknik direktörlük teklifini reddettiği iddia edildi. Romanya basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun deneyimli teknik adama yaptığı teklifte Milli takımın 2018 Dünya Kupası'nda alacağı her galibiyet için 1 milyon euro prim de yer alıyordu. Hagi'nin çalıştırdığı Constanta bu sezon 18 hafta sonunda topladığı 30 puanla 5. sırada yer alıyor.

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