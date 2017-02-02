"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Hakan Çalhanoğlu'na futboldan men

02 Şubat 2017, Perşembe 20:03
FIFA, Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi.

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti.

Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın da bu cezayı onayladığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu.

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi. Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi. CAS'ın da topkı FIFA gibi benzer bir karar aldığı, Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verildi.

Trabzonspor'dan açıklama

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili "Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk." dedi.

Şakar, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ile ön protokol imzalayan Sadri Şener başkanlığındaki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Şakar, CAS'ın kararıyla üzerindeki bir yükün kalktığını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu ile 16 yaşındayken anlaşma yaptıklarını ifade eden Şakar, "Yaş grubunda milli takımın önemli oyuncusuydu. Babası ve menajerine 100 biner avro ödeyerek ön sözleşme yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları anlaşmadan birkaç ay sonra Hakan Çalhanoğlu'nun başka bir kulübe gittiğini dile getiren Şakar, "Biz babası ve menajeriyle tekrar temasa geçmek istedik ancak bize ne parayı iade ettiler ne de bir cevap verdiler." diye konuştu.

Şakar, yaşananlardan sonra FIFA'ya şikayette bulunduklarını aktararak, şunları söyledi:

"O dönemde sıkıntı çekmiştik. Biz o dönemde hukukçular ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden bilgi alarak ön sözleşmeyi yapmıştık. Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk. İyi bir anlaşma yapmıştık ama 16 yaşındaki bir çocuğu, babası ve menajeri yanlış yönlendirdi. Çocuğun bir günahı olamaz. Bu karar, bütün genç futbolculara bir örnek teşkil etmesi açısından da önemli."

Nevzat Şakar, Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı ceza nedeniyle A Milli Takım'da forma giyemeyecek olmasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Biz sadece hakkımızı aradık. Ortada bir sözleşme ve ödediğimiz ücret vardı. Bizden sonraki dönemde de Hakan tarafından kulübe bir geri dönüşün olmadığı söylendi. Trabzonspor'un burada yaptığı, bir hak arama için müracaattı. Tabii ki milli takımda görev alamayacak olması üzüntü verici. Bu, zaten 2012 yılındaki bir başvuruydu. Davanın bu kadar süreceğini, bu boyuta geleceğini ve milli takıma zarar geleceğini kimse düşünemez. Biz bu sözleşme için bir ayrıcalık istemedik, verdiğimiz parayı istedik. Bunun için sadece bir hukuk mücadelesi yaptık."

Bu arada, Trabzonspor Kulübünün, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı sözleşmede ücret ödediği menajeriyle ilgili davanın da sürdüğü belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 677
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’a en güzel cevap

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Trump'tan İran'a 'askeri müdahale' açıklaması

    Yıldırım: Adalet içerisinde muamele yapacağız.

    'İmam günde beş defa namaz kıldıran memur değildir'

    Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

    Abdullah Gül: Trump'ın vize kararı ucuz bir şov

    Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

    Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' eleştirisi!

    "Ezan''a yasak, ''Şofar''a onay!

    ''Merkel'e konuyu açacak mısınız?"

    Amerika halkından en anlamlı destek...

    Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle!

    Trump ülke liderine kızıp telefonu kapattı

    Erdoğan'dan gurbetçilere 'düğün' çağrısı

    Aralarında ihraç edilenler de var: 177 polis hakkında gözaltı kararı!

    Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

    Mezarı 102 yıl sonra bulundu

    Boydak Holding yönetiminde değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fırsatçı İngiltere ve Kıbrıs Gàilesi
    Cevher İLHAN

    Yargıya vesâyet
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı ateşe atan adam
    Genel

    Trump’a en güzel cevap
    Süleyman KÖSMENE

    Sabrı güçleştiren cerbezeler
    Zekeriyya KOCA

    Hıristiyanların Müslümanca tavırları; Müslümanların...
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüyanın tanımı
    Rifat OKYAY

    “Ot” olma bahtsızlığı veya bahtiyarlığı
    Abdil YILDIRIM

    Tam insan olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.