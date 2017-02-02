Hakan Çalhanoğlu'na futboldan men

FIFA, Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi.

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti.

Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın da bu cezayı onayladığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu.

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi. Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi. CAS'ın da topkı FIFA gibi benzer bir karar aldığı, Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verildi.

Trabzonspor'dan açıklama

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili "Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk." dedi.

Şakar, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ile ön protokol imzalayan Sadri Şener başkanlığındaki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Şakar, CAS'ın kararıyla üzerindeki bir yükün kalktığını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu ile 16 yaşındayken anlaşma yaptıklarını ifade eden Şakar, "Yaş grubunda milli takımın önemli oyuncusuydu. Babası ve menajerine 100 biner avro ödeyerek ön sözleşme yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları anlaşmadan birkaç ay sonra Hakan Çalhanoğlu'nun başka bir kulübe gittiğini dile getiren Şakar, "Biz babası ve menajeriyle tekrar temasa geçmek istedik ancak bize ne parayı iade ettiler ne de bir cevap verdiler." diye konuştu.

Şakar, yaşananlardan sonra FIFA'ya şikayette bulunduklarını aktararak, şunları söyledi:

"O dönemde sıkıntı çekmiştik. Biz o dönemde hukukçular ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden bilgi alarak ön sözleşmeyi yapmıştık. Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk. İyi bir anlaşma yapmıştık ama 16 yaşındaki bir çocuğu, babası ve menajeri yanlış yönlendirdi. Çocuğun bir günahı olamaz. Bu karar, bütün genç futbolculara bir örnek teşkil etmesi açısından da önemli."

Nevzat Şakar, Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı ceza nedeniyle A Milli Takım'da forma giyemeyecek olmasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz sadece hakkımızı aradık. Ortada bir sözleşme ve ödediğimiz ücret vardı. Bizden sonraki dönemde de Hakan tarafından kulübe bir geri dönüşün olmadığı söylendi. Trabzonspor'un burada yaptığı, bir hak arama için müracaattı. Tabii ki milli takımda görev alamayacak olması üzüntü verici. Bu, zaten 2012 yılındaki bir başvuruydu. Davanın bu kadar süreceğini, bu boyuta geleceğini ve milli takıma zarar geleceğini kimse düşünemez. Biz bu sözleşme için bir ayrıcalık istemedik, verdiğimiz parayı istedik. Bunun için sadece bir hukuk mücadelesi yaptık."

Bu arada, Trabzonspor Kulübünün, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı sözleşmede ücret ödediği menajeriyle ilgili davanın da sürdüğü belirtildi.