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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hakeme yabancı madde atan Galatasaraylı iki taraftara hapis ve seyirden men istendi

03 Mart 2018, Cumartesi 10:26
Galatasaray-Fenerbahçe maçında yardımcı hakeme yabancı madde atan iki taraftara bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İki takım arasında 22 Ekim 2017’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta, hakem Cüneyt Çakır’ın bir kararı üzerine Galatasaraylı taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya başlamıştı.

Bunlardan biri de yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafasına isabet etmiş, hakemin tedavisinin ardından maç kaldığı yerden sürmüştü.

Kahve dolu bardak atmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Asım Ekren, maçla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iki ayrı iddinamede, Galatasaraylılar D.B. ve L.M.Y.’nin Ongun’un üzerine kahve dolu karton bardak ve pet şişe attığı belirtildi.

İki iddianamede de hakemin şikayetçi olmadığı ancak maçlardaki ‘kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarının şikayete bağlı olmadığı kaydedildi.

‘Sahaya kadar gitmez ki…’

Şüphelilerden L.M.Y.’nin pet şişe, D.B.’nin ise bardak attığı güvenlik kameralarınca belirlendi.

L.M.Y., ‘bir anlık sinirle’ pet şişeyi attığını söylerken, D.B., boş karton bardak fırlattığı ancak boş bardağın sahaya kadar gitmesinin mümkün olmayacağını öne sürdü.

‘Bir anda sersemledim’

Savcılıkça ifadesi alınan hakem Ongun, arkasına dönerken bir anda tribünlerden atılan maddelerin çenesine ve dizine gelerek sersemleşmesine neden olduğunu, daha sonra dizlerinin üzerine düştüğünü söyledi.

İki şüpheli için de hapis ve bir yıl seyirden men cezası içeren iddianameler asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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