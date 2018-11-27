Harden'ın 54 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'de James Harden'ın 54 sayı ile Rockets'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards 135-131 kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Washington Wizards, sahasında Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti. NBA'e 7 maçla devam edildi. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle Houston Rockets'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sahasında Orlando Magic'i ağırlayan son şampiyon Golden State Warriors, rakibini 116-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Kevin Durant'in 49 sayı ürettiği Warriors'ta, Klay Thompson 29 sayıyla maçı tamamladı. Konuk ekipte ise Nikola Vucevic, 30 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşılaştı. Konuk ekibin 102-95 kazandığı maçta 30 dakika süre alan Cedi Osman, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Cleveland Cavaliers'ta en skorer isim, 22 sayı üreten Kyle Korver olurken, Rodney Hood 20 sayıyla oynadı. Robert Covington'ın 24 sayı attığı Minnesota Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns 21 sayılık katkı sağladı. Sonuçlar Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 110-107 Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 95-102 Washington Wizards-Houston Rockets: 135-131 Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 107-108 New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 107-124 Utah Jazz-Indiana Pacers: 88-121 Golden State Warriors-Orlando Magic: 116-110 AA

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.