Heyecan devam ediyor: Sekizinci günün sonuçları ve dokuzuncu günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın sekizinci gününde 3 maç oynandı.

C Grubu'ndaki mücadelede Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Danimarka'nın golü Eriksen, Avustralya'nın golü ise Jedinak'tan (penaltı) geldi. Gruptaki diğer karşılaşmada Peru'yu Mbappe'nin golüyle 1-0 yenen Fransa, 2'de 2 yaptı. 19 yaşındaki Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarında gol atan en genç futbolcusu oldu. Rekorun önceki sahibi, 1998 Dünya Kupası'nda 20 yaşındayken golle tanışan David Trezeguet'ydi. Puanını 6'ya çıkaran Fransa, son 16 turuna yükseldi. İki maçında da puan alamayan Peru ise elendi. Hırvatistan son 16 turunda Sonucu merakla beklenen D Grubu'ndaki maçta ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Arjantin, 1958 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya'ya 6-1 yenildiğinden beri turnuva tarihindeki en ağır ilk tur mağlubiyetini yaşadı. İki karşılaşmada 6 puan toplayan Hırvatistan, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Program Dünya Kupası'nda 22 Haziran Cuma günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: E Grubu: 15.00 Brezilya-Kosta Rika (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg) 21.00 Sırbistan-İsviçre (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad) D Grubu: 18.00 Nijerya-İzlanda (Volgograd Arena - Volgograd) AA

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