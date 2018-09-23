Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray golleri kaçırabilir, penaltı da kaçırabilir. İkinci yarıda çıkıp, bunun üzerine yenmeli. Farklı sonuçlarla yenilmekten hiç hoşlanmıyorum" dedi.

Galatasaray Manisa'da farklı mağlup oldu

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Galatasaray golleri kaçırabilir, penaltı da kaçırabilir. İkinci yarıda çıkıp, bunun üzerine yenmeli." dedi.

Terim, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile perşembe günü oynadıkları için rotasyon yapmadıklarını belirterek, Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde maçını perşembe günü oynadığını söyledi.

Oyunda bir alternatifleri olsun diye kurgu değişikliği yaptıklarını kaydeden Terim, ilk yarının 15 dakikalık bölümünden sonra bu planın tuttuğunu söyledi.

Terim, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Galatasaray golleri kaçırabilir, penaltı da kaçırabilir. İkinci yarıda çıkıp bunun üzerine yenmeli. Esas düşünmemiz gereken bu. Farklı sonuçlarla yenilmekten hiç hoşlanmıyorum. Yoksa mağlup da olursunuz. Bu formanın hakkını verdikten sonra sorun yok. Mücadele edersiniz, oynamaya çalışırsınız, sonuçta mağlup olsanız da önemli değil. Bugün öyle değildi maalesef. Böyle bir kayıptan hiç hoşlanmış değilim. Bugün 3-0'a rağmen sahanın en iyisi bence Ozan'dı. Çok sevinçliyim. Henüz 18 yaşında bir çocuk. Diğerlerinden de bunu bekliyoruz. İtiraz edeceksin. Bazen hayata itiraz edeceksin. Kabullenmeyeceksin. Buradaki en büyük sıkıntı odur. Çok üzgünüm."

Takımın penaltıcısının Sinan Gümüş olduğunu ancak Garry Rodrigues'in istemesi üzerine topu ona verdiğini belirten Terim, "Yoksa penaltıcımız belli. Atsa şimdi bunu konuşmazdık." diye konuştu.

Terim, bir soru üzerine, Galatasaray'ın kimseye karşı fobisinin oluşmayacağını belirterek, "Biz geçen sene de fobiler arasında şampiyon olduk, bunu da hatırlayalım. Son 7 maçın fikstürü Galatasaray'ın daha zordu. Deplasmanlar çok kolay geçmez ama biz deplasmanda şampiyon olduk. Galatasaray maç kaybeder, kaybettiği zaman da kötü oynamışsa söyler ve tebrik eder. Galatasaray'ın dünyanın hiçbir takımına fobisi oluşmaz. Tebrik ediyoruz. Biz Galatasaray'ız. Zaten üzüldüğümüz nokta da bu." ifadelerini kullandı.

Hataların, yapacakları analizlerle ortaya çıkacağını kaydeden Terim, "Her mağlup olduğumuzda, ocak ayını işaret etmek yerine, gerekenler yapılır da, belki bazı oyunculara verdiğimiz şansların biraz daha dikkatli kullanılmasına özen göstermek gerekiyor. Çünkü az mağlup olan, çok galip gelen, az yiyen, çok atan şampiyon olur. Bu değişmez. Bunun sezon başlarında olmasında da hayır var. Futbol da öyle." şeklinde konuştu.

Maçın hakemlerini çok iyi bulduğunu kaydeden Terim, birinci sarı kartların kolay çıkması halinde ikincilerin zorlaştığını söyledi.

Terim, Muslera'nın ilk sarı kartında takım kaptanı olarak oraya gittiğini belirterek, "Muslera ikinci sarı karttan atılabilirdi ama fark etmez artık." değerlendirmesinde bulundu.

"İki kupa kazanan bu futbolcular galibiyet aldılarsa, onların hakkıdır"

Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Kavçak, planladıkları gibi sahada mücadele edip, göze hoş gelen bir futbol ortaya koyduklarını kaydetti.

İstatistiklere ve verilere inanan birisi olduğunu aktaran Kavçak, şöyle konuştu:

"Galatasaray, ilk yarılarda yüzde 65 isabetli pas oranına ulaşırken, 45 ila 60-65. dakikalar arasında bu üstünlüğünü rakibe kaptırıyordu. Son 15-20 dakikalarda ise inanılmaz pas hataları yapan bir takımdı. Bunları değerlendirdik. Rakibin ikinci top sıkıntısı vardı ve bizim de aynı şekildeydi. Bunları almamız gerektiğini söyledik. Daha önce yaptıkları işlerden bahsettik. İki kupa kazanan bu futbolcular galibiyet aldılarsa, onların hakkıdır. Sahada her şeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçını kazanmayı da çok istediklerini kaydeden Kavçak, "İki maçı da takımım için kazanmak istedim. Genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istedim." diyerek sözlerini tamamladı.