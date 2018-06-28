2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

E Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Brezilya, F Grubu'nu 6 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile son 16 turunda eşleşti. F Grubu'nu 6 puan ve averaj ile lider tamamlayan İsveç ise E Grubu'nu 5 puan ile ikinci bitiren İsviçre ile son 16 turunda rakip oldu. Maç tarihleri Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle: 2 Temmuz Pazartesi 17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) 3 Temmuz Salı 17.00 İsveç-İsviçre (Saint Peterburg) *** Tıklayınız: 14. günün de tamamlandığı Dünya Kupası'da son durum? Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı: İki eşleşme daha belli oldu İşte son 16 turunda ilk iki eşleşmeler AA

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