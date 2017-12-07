Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, sözleşmesi sona eren Mehmed Bazdarevic ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışındaki Bosna Hersek Futbol Federasyonunun yetkilileri ile bir araya geldi.

İstanbul Yeniköy'de bulunan Gazebo Restaurant'ta gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Görüşmede, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcular Tarık Hodzic ve Zvjezdan Misimovic ile yetkililerden Sead Kajtaz da yer aldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Terim, çok güzel bir görüşme olduğunu belirterek, "Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik, futbol konuştuk. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Bosna Hersek bize çok yakın, Tarık da benim hem takım arkadaşım hem de eski dostum. Ne olacağına önümüzdeki günlerde bakacağız. Zaten olduğu zaman söylüyoruz." diye konuştu.

Tarık Hodzic ise Fatih Terim'in tekliflerini kabul etmesini çok istediklerini vurgulayarak, "İki taraf da düşünecek. İnşallah gelir. Biz de o zaman Avrupa Şampiyonası'na gideriz. İyi kadromuz var ama hoca yok. İnşallah gelecek, biz çok istiyoruz. Bosna Hersek de çok istiyor. Bütün Bosna ayakta çünkü hocayı seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.