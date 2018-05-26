Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, bugün TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İkinci Real Madrid-Liverpool finali

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.

Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981'den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

Son randevu 2014'te

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

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