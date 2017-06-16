İlginç gerekçe: Takımı 25-0 galip geldi ama yine de işinden oldu

İspanya'da alt yaş kategorilerinde oynanan maçta Benicalap C takımını 25-0 yenen CD Serranos'un teknik direktörü, rakibi küçük düşürdüğü gerekçesiyle kovuldu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, yerel ligde mücadele eden Valencia kentinin takımı CD Serranos'un 10-11 yaş arasındaki oyunculardan kurulu erkek yıldız takımı, Benicalap C ile oynadığı maçı 25-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından kulüp yönetimi, aldığı farklı galibiyetle rakibi küçük düşürdüğü ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle takım çalıştırıcısının görevine son verdi.

CD Serranos kulübü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmanın ilk yarısının 15-0'lık skorla bitmesine rağmen teknik adamın çocuk yaştaki futbolcularına daha fazla gol atmaları talimatını verdiği belirtilerek, "Biz çocuklarımızı, rakip takıma saygı gibi toplumsal değerlerle eğitiyoruz ve bu davranışı kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Takımı farklı kazandığı için işinden olan teknik direktörün avukatı ise kulübe dava açacaklarını kaydederek, "Müvekkilim, skoru daha da artırmaları için futbolcularını hiçbir zaman teşvik etmemiştir. Tam tersine, rakip sahada baskı kurmayı bırakmalarını istemiştir. Ayrıca Benicalap C takımı, sezonu 0 puanla ve 247 gol yiyerek bitirdi." değerlendirmesinde bulundu.