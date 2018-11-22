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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”

22 Kasım 2018, Perşembe 11:23
Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın değişmez isimlerinden olan ve kendisine “Küçük Dev Adam” lâkabı takılan İlyas Tüfekçi iki yıldır ALS hastalığı ile mücadele ediyor.

Evinde fizik tedavisi gören İlyas Tüfekçi yürümeye başlarken “Fizyoterapist Bülent Avarbek ve yardımcım Gülcan’ın desteği ile 3 metre adım attım. Yürümek beni daha da hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu mesafeyi çoğaltırım. Bu hastalığın ilacı yok. Mümkün olduğunca stabilize etmek istiyoruz. Yürüyebilmem hastalıkla mücadelemi gösteriyor” dedi. 

ALMANLARLA TÜRKLERİ BİRLEŞTİRDİM

Kendisini ziyaret etmeyen eski futbolcu arkadaşlarına sitem eden Tüfekçi şunları söyledi: “Biliyorum ölünce kıymete bineceğim. Mesela beni bir kere aramayan sözde arkadaşlar, ünlü isimler TV’lerde beni övecekler. Belki bir caddeye veya spor tesislerine adım verilecek. Galatasaray’ımızın ilk maçında bir dakika saygı duruşu olacak Ama esas özelliğim sadece iyi futbolcu olmak değildi. Türk takımları Avrupa kupalarında sapır sapır dökülüyor iken ben gollerimle Alman Stuttgart’ı çeyrek finale taşımamdı. Türk düşmanlığı Almanya’da zirvedeyken, ben Turklerı ve Almanlari beraber sevınmesıne aracı olmuş bır insandım... Allah hepimize sağlık, afiyet versin.”

İstanbul Yeni Asya

Etiketler: ilyas tüfekçi
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