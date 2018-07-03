İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda eledi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Kolombiya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu. İsveç'in rakibi oldu.

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