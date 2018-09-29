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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İngiltere ligindeki Türk oyuncular haftayı golle kapattı

29 Eylül 2018, Cumartesi 22:05
İngiltere Premier Lig'de Everton, milli oyuncu Cenk Tosun'un sonradan oyuna girip gol attığı maçta Fulham'ı 3-0'la geçti. Arsenal, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in golünün yardımıyla Watford'u 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli oyuncu Cenk Tosun'un sonradan oyuna girip gol attığı maçta Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Ligin 7. hafta mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Fulham'ı ağırladı.

İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Everton, 52. dakikada Gylfi Sigurdsson'ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sigurdsson, 56. dakikada ise ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Son haftalardaki formsuzluğu nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncu, 66. dakikada fileleri havalandırarak Everton'ı 2-0 öne geçirdi. 89. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Sigurdsson, Everton'ın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Puanını 9'a çıkaran Everton, maç fazlasıyla 11'inci sıraya yükseldi. Fulham ise 5 puanla 16'ncı sıraya geriledi.

Arsenal Mesut'la kazandı

Öne çıkan diğer karşılaşmada, Arsenal, Emirates Stadı'nda konuk ettiği Watford'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 81. dakikada Craig Cathcart (kendi kalesine) ve 88. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'den geldi.

Manchester City maç fazlasıyla lider

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City ise Etihad Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'ı Raheem Sterling ve Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Manchester City, 19 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Arsenal ise 15 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

AA

Etiketler: Cenk Tosun, Mesut Özil, Arsenal, Everton, maç, İngiltere
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