İngiltere ve Belçika son 16 turuna yükseldi: İngiltere bir ilke daha imza attı

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında İngiltere, Panama'yı 6-1 mağlup etti. G Grubu'nda İngiltere ile Belçika, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Kupada yaptığı iki maçı da kazanan İngiltere, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Grupta İngiltere ile Belçika, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Puanı ve averajı aynı olan İngiltere ile Belçika, grubun 3. ve son maçında liderlik için karşı karşıya gelecek.

Panama ve Tunus gruptan çıkamadı

Yaptıkları ikişer maçı da kaybeden Panama ile Tunus ise gruptan çıkma fırsatını yitirdi.

8. dakikada İngiltere öne geçti. Trippier'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde boş pozisyonda kalan Stones, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada İngiltere atağında, Panama ceza sahası içinde Lingard ile Escobar'ın girdiği mücadele sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kane, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0

36. dakikada İngilizler farkı 3'e çıkardı. Sterling'le paslaşıp Panama ceza sahası önünde topla buluşan Lingard, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0

40. dakikada İngiltere, Stones ile bir gol daha buldu. İngilizlerin kullandığı serbest vuruşta Trippier, topu Henderson'a gönderdi. Henderson'un içeriye çıkardığı topu Kane, kafayla altıpas önüne indirdi. Sterling'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı Stones kafayla filelere gönderdi: 4-0

44. dakikada Godoy'un Kane'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi, penaltı kararı verdi. 45+1'inci dakikada penaltıyı kullanan Kane, topu ve kaleci Penedo'yu ayrı köşelere yolladı: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, İngiltere'nin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

62. dakikada İngiltere 6. golünü attı. Loftus-Cheek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, Kane'in topuğuna çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu: 6-0

78. dakikada Panama farkı 5'e indirdi. Avila'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Baloy, kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 6-1

Mücadele, İngiltere'nin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

6 gol ile bir ilk

İngiltere, ilk kez bir Dünya Kupası'nda 6 gol atma başarısı gösterdi.

Daha önce 4 gollü galibiyet alan İngilizler, Dünya Kupası'ndaki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu.

İngiltere, Panama karşısında ilk yarıda attığı 5 golle, Dünya Kupası tarihinde bir maçın ilk yarısında 5 gol atan 5. takım unvanını aldı.

İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Panama karşısında yaptığı hat-trick ile Dünya Kupası gol krallığında da zirveye yükseldi.

Tunus ile oynanan ilk grup maçında da 2 gol atan Kane, gol sayısını 5'e yükseltti. Kane, 4 golü bulunan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Belçikalı Romelu Lukaku'nun önünde ilk sıraya oturdu.

Baloy'un gözyaşları

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Panama'nın, şampiyonadaki ilk golünü Felipe Baloy attı.

Panama'nın 37 yaşındaki defans oyuncusu, attığı tarihi golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Panamalı futbolseverler de uzun süre büyük sevinç yaşadı.