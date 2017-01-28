Inter Messi ve Ronaldo'yu istiyor

Inter ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Joao Mario, gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon için Lionel Messi'yi gündemine alan Inter'in, başka bir hedefi daha su yüzüne çıktı.

Inter ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Joao Mario, Cristiano Ronaldo'yu Inter'e gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Inter TV'ye konuşan Joao Mario, "Ronaldo benim için önemli ve aynı zamanda futbolculuğu dışında iyi de bir insan. Onunla aynı takımda oynamak için ikna etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yaz kazandıkları EURO 2016 kupasının kendisi için iyi bir deneyim olduğunu söyleyen Mario, bu başarıda Ronaldo'nun payının büyük olduğunu da ifade etti.

Sporting altyapısında yetişen 24 yaşındaki yıldız, 40 Milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olmuştu.