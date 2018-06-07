Iraklı futbolcu Mısırlı forvet Muhammed Salah'a benzerliğiyle dikat çekiyor

Iraklı futbolcu Hüseyin Ali, Liverpool'da forma giyen ünlü Mısırlı forvet Muhammed Salah'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Irak'ın El- Zawraa futbol kulübünde forvet mevkiinde top koşturan Hüseyin Ali; siyah sakalı, kıvırcık saçları ve Liverpool formasıyla Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a benziyor.

Bağdat'ta yaşayan 20 yaşındaki Ali, Salah'ın AC Roma'da oynadığı dönemde de onunla olan benzerliğinin farkında olduğunu ancak yapılan yorumları şaka olarak geçiştirdiğini anlattı.

Salah'ın Liverpool'da yıldızlaşması ve 'tüm Araplar için bir numaralı futbolcu' olmasının ardından kendisinin de benzerliği üzerine odaklandığını söyledi. Sputnik Türkiye

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