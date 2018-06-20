Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 yendi.

İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1. İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi. Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

Okunma Sayısı: 51

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.