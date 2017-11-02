İspanyol basını Cüneyt Çakır'a kızgın

İspanyol basını, Tottenham - Real Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın, takımlarını yaktığını sayfalarına taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin flaş sonucu Tottenham - Real Madrid maçında ortaya çıktı. White Hart Lane Stadı'ndaki mücadelede Tottenham dünya devini 3-1'lik skorla devirmeyi başardı. Londra temsilcisi rakibine ezici üstünlük sağlarken maçı Türk hakem Cüneyt Çakır ve onun ekibi yönetti. DEVAM KARARI TARTIŞILDI İspanyollar, Tottenham'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu iddia etti. 26. dakikada Dele Alli'nin golünde gelişen atakta sağ kanattaki oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia ettiler. AS Gazetesi aldığı ekran görüntüsüyle yardımcı hakemin ofsayt pozisyonunu atladığını ve büyük hataya imza attığını dile getirdi. GOLLER DELE ALLI, ERIKSEN VE RONALDO'DAN GELDİ Mücadelenin gollerini Dele Alli (27,56), Eriksen (65) ve Cristiano Ronaldo (80) kaydetti. Tottenham bu skorla 10 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Real Madrid ise 7 puanla ikinci sırada. Real Madrid 2012 yılında bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi gruplarında maç kaybetti.

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