İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, Slovakya ve Avusturya kamplarında 6 hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz-20 Temmuz'da da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp çalışması gerçekleştirecek. Slovakya kampında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avusturya kampında ise 12 Temmuz'da Shaktar Donetsk, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. AA

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