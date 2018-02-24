İşte Beşiktaş'ın toplam borcu

Beşiktaş Kulübünün toplam borcunun 1 milyar 948 milyon 589 bin 126 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2018 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlıların mali durumuyla ilgili üyelere bilgi verdi.

Tuncel, BJK Derneğinin borcunun 695 milyon 831 bin 486 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun da 1 milyar 252 milyon 757 bin 640 lira olduğunu bildirirken, toplam borcun ise 1 milyar 948 milyon 589 bin 126 lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Açıklanan mali tabloda, BJK Derneğinin 56 milyon 725 bin 600 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 182 milyon 477 bin 877 lira alacağının bulunduğu kaydedildi.