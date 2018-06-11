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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İşte Dünya Kupası finallerinin en "hırçın' takımı

11 Haziran 2018, Pazartesi 12:08
Dünya Kupası finallerinin en "hırçın' takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu. "Sambacılar", bugüne kadar katıldıkları finallerde toplam 11 kırmızı kart gördü.

Brezilya, bugüne dek katıldığı dünya kupalarında 11 kırmızı kart görerek, en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkat çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9 kırmızı kartla da Uruguay izledi.

İlk 3 sırayı Güney Amerika ülkeleri alırken, Kamerun ve İtalya 8, Hollanda ve Batı Almanya ise 7'şer kırmızı kartla cezalandırıldı.

Türkiye'ye 2 kırmızı kart

Dünya Kupası finallerinde Türkiye ise 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal kırmızı kart gördü.

169 kırmızı kart

Bugüne dek yapılan 20 dünya kupası finallerinde hakemler toplam 169 kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Almanya'da 2006'da yapılan dünya kupası, 28 kırmızı kartla, en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkat çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi.

Dünya kupalarında hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor, ya da uyarıyordu. 

Kupaların ilk kırmızı kartı Türk hakemden

Dünya kupalarında kırmızı kart uygulaması 1970 Meksika'da başladı. Ancak bu kupada hakemler kırmızı kartlarına başvurmadı.

Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na çağrılan ilk Türk hakem Doğan Babacan, bu kupada tarihe geçmeyi başardı. Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan maçın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu kart, dünya kupalarının ilk kırmızı kartı oldu.

1 maçta 4 kırmızı kart

Dünya kupası finallerinde bugüne dek bir maçta en çok 4 kırmızı kart gösterildi.

Almanya 2006'da yapılan Portekiz-Hollanda karşılaşması, en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak tarihe geçti. Bu maçta Rus hakem Valentin Ivanov, 4 kez kırmızı kartına başvurdu.

Portekiz'de Costinha (45+1. dakika) ve Deco (78. dakika), Hollanda'da ise Khalid Boulahrouz (63. dakika) ile Giovanni Van Bronckhorst (90+5. dakika) kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Son 16 turunda oynanan karşılaşmayı Maniche'nin golüyle 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

Bu arada 1938'de Brezilya-Çekoslavakya, 1954'de Brezilya-Macaristan ve 1998'de Danimarka-Güney Afrika maçlarında, hakemler 3'er kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Final maçında gösterilen ilk kırmızı kart 1990'da

Kupa tarihinde final maçlarındaki ilk kırmızı kart ise 1990 İtalya'da gösterildi.

Batı Almanya ile Arjantin arasında yapılan finalde Güney Amerika ekibi 65. dakikada Pedro Monzon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Böylece Monzon, final maçlarında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Batı Almanya, 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle maçı 1-0 kazanıp şampiyon olurken, Arjantin 87. dakikada Gustavo Dezotti'nin kırmızı kartıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

AA

Etiketler: dünya kupası, kırmızı kart
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