İşte son 16 turunda ilk iki eşleşmeler

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A ve B gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki ilk iki eşleşme belli oldu.

A Grubu'nu 9 puanla lider bitiren Uruguay, B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Portekiz ile son 16 turunda eşleşti.

B Grubu'nu 5 puan ve attığı gol sayısı ile lider tamamlayan İspanya ise A Grubu'nu 6 puanla ikinci bitiren ev sahibi Rusya ile son 16 turunda rakip oldu.

Maç tarihleri

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu.

Uruguay ile Portekiz'i karşı karşıya getirecek son 16 turu mücadelesi 30 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak.

İspanya ile Rusya arasındaki karşılaşma ise 1 Temmuz Pazar günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak.

30 Haziran Cumartesi

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)

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İspanya - Fas ve Portekiz - İran Karşılaşmaları

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Fas ile 2-2 berabere kalan İspanya, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanya, son 16 turunda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.

14. dakikada Fas 1-0 öne geçti. Orta olanda İspanyol futbolcular Iniesta ve Ramos'un anlaşmazlığında topu kapan Boutaib, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boutaib, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın bacaklarının arasından filelere gönderdi.

19. dakikada İspanya beraberliği sağladı. Isco ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Iniesta, tekrar Isco'yu gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

81. dakikada Fas tekrar öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında, penaltı noktası üzerinde Ramos ile yükselen Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

90+1. dakikada İspanya yeniden skora denge getirdi. Carvajal'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aspas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Karşılaşmada iki kez geri düşmesine rağmen beraberliği kurtaran İspanya'nın Fas karşısındaki gollerini Isco ve Iago Aspas attı. Fas'ın gollerini Khalid Boutaib ve Youssef En Nesyri kaydetti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı verdiği Aspas'ın son dakikada gelen golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) vasıtasıyla geçerli sayıldı.

Müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

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Portekiz de son 16 turuna yükseldi

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında İran ile Portekiz 1-1 berabere kaldı. Portekiz ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

Gruptaki ikinci beraberliğini alan Portekiz puanını 5'e yükseltti. Atılan gol sayısında aynı puandaki İspanya'nın gerisinde kalan Portekiz grubu 2. sırada tamamladı. Puanını 4'e yükselten ve 3. sırada kalan İran ise şampiyonaya veda etti.

3. dakikada Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ronaldo dar açıya rağmen sert vurdu, kaleci Beiranvand iki hamlede topu kontrol etti.

45. dakikada Portekiz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Quaresma, Andre Silva ile duvar pası yaptı. Quaresma ceza sahasına girmeden sağ ayağının dışıyla müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

50. dakikada Ronaldo penaltı kaçırdı. Ronaldo rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Enrique Cacares, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için Ronaldo topun başını geçti. Kaleci Beiranvand, Ronaldo'nun kullandığı penaltıyı soluna yatarak kurtarmayı başardı.

72. dakikada İran beraberlik golüne yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topu Sardar, Ghoddos'un önüne indirdi. Ghoddos ceza sahası içinde açısını düzeltip şutunu attı, top az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Sardar'ın ceza sahasında kafa ile indirdiği top Cedric'in eline çarptı. Hakem, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Ansarifard topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+4. dakikada İran 2. golüne çok yaklaştı. Orta sahadan atılan top, savunmadan sekti ve Portekiz ceza sahası içinde Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.