İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig'inde haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 19. hafta maç programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli)
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Gaziantep Arena)
29 Ocak Pazar:
13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu)
14.30 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)
30 Ocak Pazartesi:
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP Arena)
AA