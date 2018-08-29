Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, "İstifa etmeyeceğim." dedi.

Cocu, FBTV'de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dedikodular her zaman olacaktır. Eğer ki oynadığınız maçları kazanırsanız, her şey yolunda giderse daha az dedikodu olur. Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde dedikodular olacaktır, bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim. Bence Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma."

Hem kulübün hem de futbol takımının içinde değişiklikler yapmanın kolay bir durum olmadığını savunan Cocu, şunları kaydetti:

"Bir tercih yaptım ve buraya gelmeyi, yeni bir yolculuğa çıkmayı seçtim. Kolay pes eden karakterde biri değilim. Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip, sonunda başarıya ulaşmalıyız. Değişiklikler her zaman belli bir süre alır. En önemli konu ise takımı tamamlamak için çok çalışacağımız birkaç güne hala sahip olmamız. Takım tamamlandığında dedikodular da azalacaktır. Kalitemiz var, büyük bir kulübüz. Burada çalıştığım için çok gurur duyuyorum. Zor zamanlarda birlikte durmamız gerekiyor. Başkanımızın da her zaman söylediği gibi 'Aile gibi olun, aile gibi çalışın' biz de bunu yapıyoruz."