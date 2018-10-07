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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

07 Ekim 2018, Pazar 22:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya, "Hayır" cevabı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sonuçtan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Takım olarak iyi bir maç çıkardıklarını kaydeden Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:

"İyi bir takım ruhunu sahaya yansıttık. Takımımı enerjik gördüm. Maçın verilerini inceledim ve iyi bir performans sergilediğimizi gördüm. Demek ki birlikte iyi bir takım mücadelesi verdik. Böyle 10 maç olsa iç sahada, 9'unu kazanırsınız. İlk yarıda 4 pozisyonumuz var. İkinci yarıda 5 pozisyonumuz var. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Futbolda netice skordur. Bunu alamadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirme yüzdemiz çok düşük. Pozitif tarafa bakarsak, takımın birlikte savaştığını gördüm. Uzatmanın sonunda 6 kişiyle rakip ceza sahasında gol aradık. Bu akşam iyi skoru hak ettik."

İstifa sorusu

Cocu, bir basın mensubunun "19 şampiyonluğu olan bir takım şu an 8. haftada küme düşme hattında. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır."cevabını vermekle yetindi.

Taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de görüş belirten Cocu, "Bu akşam gösterdiğimiz performans bizim için standart olmalı. Taraftarın tepkisi normaldir. Onların desteğini gördüm ve memnunum. Takımı desteklesinler, beni eleştirebilirler. Bunla ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece daha iyi skorlarla bu durumu değiştirebiliriz. Bu takım ruhuyla devam edersek, başarılı olacağımıza ben gerçekten çok net bir şekilde inanıyorum." diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar konusunda konuşan Cocu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta zor kararlar alındı. Sebeplerini başkanımız hafta içi açıklayacak. O nedenle kulübün aldığı bu kararlara giremem. Bu akşam takım içinde gördüklerim iyiydi. Birlikte oynama istekleri iyiydi. Örneğin Mehmet Topal 11'de değildi ama maç öncesi güzel bir konuşma yaptı. Mehmet'le ilgili bazı şeyler okuyorum. Benimle tartışıyormuş. Bunlar doğru değil. Takım birlikteliği için Mehmet Topal önemli biri. Takıma da örnek olduğunu gördüm. Sadece birlik olursak bugünleri geride bırakabiliriz. Şampiyonluk konuşmak istemiyorum şu an. İçinde bulunduğumuz pozisyonda bunu konuşmak doğru olmaz. Biraz yukarı tırmanalım, sonra konuşuruz."

Medipol Başakşehir'in attığı golün ofsayt nedeniyle sayılmamasının sorulması üzerine Hollandalı teknik adam, "Öncelikle sahada görev yapan birçok hakem var. Bütün hakemler oradayken ofsayt kararı geliyorsa, benim için pozisyon ofsayttır. Pozisyon ne olursa olsun fikrim değişmez. İyi oynadık. Kaliteli bir takımla karşılaştık. Tüm maça bakarsak, bizim çok daha fazla pozisyon ürettiğimiz görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

Etiketler: cocu
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