İstifa kararından vazgeçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, Türk futbolu ve Galatasaray'a daha iyi hizmet edebilmek için istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Dürüst, yaptığı açıklamada, "Tekrar değerlendirme yapıp görevime devam etme kararı aldım. Türk futbolu ve Galatasaray'a daha iyi hizmet edebileceğime inandığım için böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Ali Dürüst, şunları kaydetti:

"TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Olayları serinkanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim."

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki penaltı kararının ardından istifa etmişti.